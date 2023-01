Bolsonaro tem alta e volta para casa onde está hospedado na Flórida

Após receber alta do hospital em que foi internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou à casa onde está hospedado na Flórida, nos Estados Unidos (EUA), nesta terça-feira (10). Ele estava no hospital por conta de um "desconforto abdominal", segundo informou Michelle Bolsonaro em suas redes sociais na última segunda-feira (9). As informações são do G1.

Bolsonaro está nos Estados Unidos. Ele embarcou para Orlando no dia 30 de dezembro, véspera de deixar o governo. Ao ser internado, compartilhou uma imagem em sua conta do Twitter, dizendo que teve nova aderência e baixa hospitalar em Orlando. Confira a publicação: