'Só quem pode dizer é ela', declara Flávio Bolsonaro sobre pretensões políticas de Michelle

Recursos

Ao encontrar Lula, o presidente Joe Biden anunciou que os EUA vão colaborar com o Fundo Amazônia: estima-se em US$ 50 mi.

Mulheres na ciência

O Planetário do Pará e o coletivo Tainá-Kan farão nesta segunda (13) o dia “Mulheres e Meninas na Ciência 2023”. Será das 9h às 14h.

ROTA

CONVITE

O governo do Pará deve receber, ainda em fevereiro, o convite do representante da Sino-Lac, a companhia estatal chinesa, para que o governador Helder Barbalho e representantes do setor econômico conheçam o complexo portuário de Gaolan, no Sul da China, para dar segmento ao megaprojeto que já está sendo chamado de “Nova rota da seda”, que pretende ligar Gaolan ao Porto de Barcarena, no Pará, unindo a força do agronegócio do Pará à região mais tecnológica e de inovação do país asiático, com 120 milhões de pessoas e um PIB equivalente ao do Brasil.

PLATAFORMA

A informação foi confirmada por Marcius Nei Santos, representante da estatal chinesa no Brasil para as regiões Norte e Nordeste. Há dois anos, em janeiro de 2021, uma comitiva da companhia chinesa visitou o governo do Pará. O objetivo foi discutir ações para a criação de uma plataforma de logística integrada na área portuária e industrial de Barcarena. Se concretizada, no projeto da “Nova rota da seda”, ela será a primeira neste modelo na América Latina, com estrutura diferenciada de logística para armazenamento, desembaraço aduaneiro, atestação fitossanitária, embalagem e transporte. A proposta, à época da visita, era que todo o gerenciamento fosse da companhia chinesa, aumentando a exportação de produtos brasileiros do ramo de alimentos, como proteínas animais e vegetais, ao mercado interno chinês.

RELATORIA

COTADO

O deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) é um dos nomes favoritos para a relatoria da Comissão Mista de Orçamento (CMO), da qual seu partido espera obter o comando na Câmara Federal, graças a um acordo com o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). Liderada por Luciano Bivar (PE), 1º secretário da Mesa da Câmara, a sigla de Sabino disputa a CMO com o Partido Liberal (PL), que tem a maior bancada da Casa e também almeja o cargo.

Flávio Bolsonaro (J. Bosco)

“Só Quem pode responder é ela”

FLÁVIO BOLSONARO, senador (PL-RJ), ao dizer que não sabe se a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro quer se candidatar a cargo na política. Para ele, Michelle tem “vocação” e grandes chances de ganhar.

ORÇAMENTO

Neste ano, obedecendo à regra de alternância entre Senado e Câmara, um deputado será o relator-geral, e um senador presidirá a comissão. Porém, o cargo da relatoria tem mais peso, já que cuida da distribuição de todos os recursos do Orçamento para este ano.

EXTRATIVISMO

BORRACHA

Mais de 200 famílias extrativistas dos municípios de Portel e Melgaço, no Marajó, deverão trabalhar na extração de látex dos seringais do rio Anapu, conforme projeto da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Agropecuário (Sedap). Na próxima fase, o projeto deverá se estender para Gurupá, Muaná e Breves.

RENDA

Nesses municípios existem seringais nativos que podem render mais de três salários mínimos a cada família, além de resgatar o Pará como grande produtor de látex do Brasil, como já foi no passado do Ciclo da Borracha.

EDUCAÇÃO

DEMANDAS

O Marajó, por sinal, tem sido reportada em diversas demandas aos governos estadual e federal. Prefeitos se reuniram sexta com representantes da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM) para tratar de pautas da educação, com propostas de processo seletivo para gestores escolares, busca ativa de crianças fora da escola, alfabetização de alunos na idade certa e formação continuada de professores, a fim de mudar os baixos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

CONCURSO

Os prefeitos também discutiram mudanças no transporte escolar, que é precário na região, e reivindicaram a desalienação dos veículos e lanchas do “Programa Caminho da Escola”, em desuso e abandonados. Além disso, alinharam a aquisição de produtos da agricultura familiar para a merenda escolar e solicitaram à Seduc concurso para professores do magistério e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação.

CARNAVAL

PREVENÇÃO

A 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, que tem à frente a juíza Mônica Maciel Soares Fonseca, faz campanha de prevenção a crimes no Carnaval, em parceria com o Instituto Liberta. Cartazes foram impressos para distribuição em pontos de maior concentração de foliões, com apoio da diretoria de Políticas de Segurança Pública e Prevenção Social da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A meta é orientar sobre os crimes mais comuns na folia: exploração sexual de crianças e adolescentes, estupro de vulnerável e importunação sexual.

EM POUCAS LINHAS

►Os novos membros da diretoria executiva, assembleia geral e conselho fiscal da Associação dos Magistrados do Estado do Pará (Amepa) foram empossados para triênio 2023-2026, sob o comando do juiz Líbio Araújo Moura, que assumiu a presidência da Amepa.

►O evento reuniu magistrados, Ministério Público do Pará e autoridades dos poderes Executivo e Legislativo, e ainda o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), Frederico Mendes Junior.

►A paraense Suena Mourão é a primeira advogada preta eleita por advogadas e advogados paraenses para o Conselho Federal da OAB. Ela também assumiu, quinta, a presidência da Comissão Nacional da Igualdade Étnico-Racial.

►O projeto “Rota do Mel” completa um ano. Realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Pará (Faepa), em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), o projeto qualifica mão de obra em 11 municípios do Pará, onde a apicultura já começa a ter expressão.

►A meta nos próximos dois anos é chegar a todo o Estado, com o cuidado de manter as árvores e plantas para as abelhas que transportam o pólen na floresta, garantindo crescimento da “bioeconomia do mel”, emprego e renda.

►Será assinada neste domingo pelo governador Helder Barbalho a ordem de serviço (OS) para o início das obras do novo Terminal Hidroviário do Distrito de Icoaraci, em Belém.

►O novo terminal fará a integração do distrito com as ilhas do entorno e municípios da região do Marajó, e terá investimentos de R$ 7,9 milhões, em uma área de 650 m². A obra tem prazo de execução previsto para 18 meses.

►Neste domingo, o projeto “Ame os Animais” realizará uma feira de adoção pet na praça da República, em Belém. A programação, que também tem a parceria da Prefeitura de Belém e de um grupo de voluntários, ocorrerá das 8h às 15h.

►No projeto, que tem o patrocínio da Equatorial Pará, além de adotar um animal, o público poderá participar de palestras educativas e outras atividades de conscientização.