“Se Bolsonaro não for candidato, temos a Michelle”, diz Valdemar Costa Neto sobre eleições 2026

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, confirmou que o partido considera a possibilidade da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro concorrer à Presidência da República em 2026, caso o ex-presidente Jair Bolsonaro não entre na disputa. “Se Bolsonaro não for candidato, nós temos também a Michelle”, declarou, em entrevista à CNN, na manhã desta sexta-feira (27).

Ele citou a participação dela lançamento da candidatura do ex-presidente à reeleição, em 24 de julho do ano passado, no Rio de Janeira. Na ocasião, a então primeira-dama fez um discurso aos presentes. “Ela se revelou", afirmou o presidente do PL. Se o Bolsonaro for candidato, será um fortíssimo candidato. Se ele não for candidato, será mais forte ainda, porque esse movimento de direita veio para ficar”, continuou Valdemar.

VEJA MAIS

“Se tiver um outro candidato com o Bolsonaro apoiando, nós seremos imbatível nas próximas eleições”, completou.

De acordo com Valdemar, o partido pretende acertar a entrada de Michelle Bolsonaro no PL Mulher. “Porque ela vai fazer palestras pelo Brasil para trazer mulheres para o partido”.

Retorno ao Brasil

Na noite desta quinta-feira (26), a ex-primeira dama retornou ao Brasil, vinda dos Estados Unidos. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não voltou com a esposa.