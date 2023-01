Michelle Bolsonaro faz 'publi' para marca de cosméticos e acessórios nas redes sociais

Por meio de sua conta oficial no Instagram, a ex-primeira-dama do Brasil Michelle Bolsonaro promoveu uma linha de produtos do maquiador e empresário Agustin Fernandez, a chamada "publi". Ele é um dos melhores amigos de Michelle e chegou a acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em comitiva fora do país. Embora tenha dito que estava "morrendo de vergonha", a ex-primeira-dama postou uma série de vídeos e fotos.

Nas imagens, Michelle incentiva seguidores a comprar séruns para a pele e colares. Em um dos vídeos publicados, ela aplica um dos séruns e explica a finalidade deles. "A gente está passando aqui hoje para mostrar para você dois produtos que eu amo do meu amigo Agustin Fernandez. Um que eu uso antes de maquiar e outro que eu uso antes de dormir", disse a esposa de Bolsonaro.

Logo em seguida, ela postou um "story" rindo de um erro de gravação e escreveu: "Morro de vergonha". Além de se referir aos itens, Michelle também incluiu links para que o usuário seja destinado ao site de compras. Também publicou uma foto com a legenda "meu colar favorito", em que aparece usando um colar com pingente no formato do mapa do Brasil.

Agustin foi maquiador oficial de Michelle durante o mandato de Jair Bolsonaro. Em 2022, ele viajou a Londres (Inglaterra) para o velório da rainha Elizabeth II como integrante da comitiva presidencial.