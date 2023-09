Membros da CPI das ONGs apontam que ISA arrecadou mais de R$ 60 milhões

Na sessão desta terça-feira (5) da CPI das ONGs, os parlamentares ouviram o cientista e meteorologista Luiz Carlos Molion, que contestou teses sobre as mudanças climáticas. Na mesma sessão, o senador Marcio Bittar (União-AC) abriu a 13ª reunião relatando a diligência feita por senadores membros da CPI a São Gabriel da Cachoeira, Pari-Cachoeira, no Amazonas, quando conversaram com a população local para saber se conhecia o Instituto Socioambiental, o ISA, e o que de concreto a instituição teria feito para a região. Em 2022, segundo relatórios dos parlamentares, essa ONG arrecadou R$ 69 milhões.

No relatório apresentado na CPI, Marcio Bittar afirma que a diligência foi proveitosa, quando os membros da comissão constataram que o Instituto Socioambiental (ISA) arrecadou 12 milhões de uma única fonte para um plano de gestão do Alto Rio Negro.

“O ISA é a ONG que mais opera na região”, explica afirma Márcio Bittar. Segundo o parlamentar, os próprios indígenas consideram o local onde a organização atua como “uma espécie de capitania hereditária”.

Segundo o senador, a ONG afirma ter consultado 50 indígenas da região, mas, durante a diligência da CPI Pari-Cachoeira, isso não foi constatado. “Todos, pelo menos aqueles com quem estávamos conversando, que estavam presentes, negaram ter se manifestado perante o ISA, assim como dizem não ter conhecimento de assinaturas em qualquer documento e também desconhecem qualquer investimento realizado”, garante Bittar.

Dois terços do arrecadado são gastos com atividade-meio

Segundo o relatório da diligência, na conta de receitas 2022, o ISA aponta o seguinte: recursos naturais, R$ 5.326.959; moedas estrangeiras R$ 58,5 milhões; vendas de produtos e serviços, R$ 234 mil; financeiras, R$ 3,414 milhões. Há ainda rubricas outras, no valor de pouco mais de R$ 2 milhões, em que mais da metade desse valor é composto por doações de pessoas jurídicas. O total de receita, portanto, chega a R$ 69,549 milhões. O ISA arrecadou, no ano passado, quase 70 milhões reais.

Já entre as despesas, segundo o relatório – destacam-se os gastos com pessoal: R$ 27 milhões; diárias, R$ 4 milhões; viagens e deslocamentos, R$ 5 milhões; material de consumo, quase R$ 9 milhões. O relatório aponta, portanto, que com a atividade-meio, ou seja, com ela própria, o ISA gastou R$ 45,770 milhões. Ou seja: no mínimo, dois terços da verba que a ONG manipula são gastos em atividade-meio.

Todo o conteúdo investigado durante a viagem constará no relatório final da CPI das ONGs.