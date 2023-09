Mauro Cid afirma à PF que entregou dinheiro da venda de relógios a Bolsonaro, diz revista

O tenente-coronel Mauro Cid afirmou em depoimento à Polícia Federal que entregou “em mãos” ao ex-presidente Jair Bolsonaro o dinheiro obtido a partir da venda de dois relógios - um da marca Rolex e o outro da marca Patek Philippe, que foram presentes de delegações estrangeiras ao governo brasileiro. As informações foram divulgadas pela revista Veja.

Investigações da Polícia Federal apontam que as duas peças teriam sido vendidaspor US$ 68.000 nos Estados Unidos. De acordo com a reportagem da Veja, em seu depoimento à PF, Cid afirmou que depois que o dinheiro pela venda foi depositado na conta de seu pai, o general da reserva Mauro Cesar Lourena Cid, o valor foi sacado em espécie e repassado “em mãos para ele (Bolsonaro)”.

Ainda segundo o ex-ajugante de ordens do ex-presidente, Bolsonaro estava “preocupado com a vida financeira” porque havia sido condenado a pagar várias multas.

Mauro Cid argumentou também que sabia que a venda poderia ser “imoral”, mas não “ilegal”.

As declarações do militar contrariam os argumentos da defesa do ex-presidente, que alegou em 18 de agosto de 2023 que Bolsonaro “nunca recebeu valor em espécie de Cid referente à venda de nada”.

A PF fechou com Mauro Cid um acordo de delação premiada que foi homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes em 9 de setembro. No mesmo dia, o militar foi autorizado a sair da prisão, após quatro meses detido. Para isso, ele deve cumprir uma série de medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica.