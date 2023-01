Jean Paul Prates é confirmado para presidência da Petrobras

O Conselho de Administração da Petrobras confirmou, nesta quinta-feira (26), o nome de Jean Paul Prates para a presidência da companhia. O mandato, aprovado por unanimidade, está previsto para até 13 de abril de 2023, mesmo prazo dos demais integrantes da diretoria executiva. As informações são da Agência Estado e Agência Brasil.

VEJA MAIS

Prates assumiu interinamente a presidência da Petrobras devido à renúncia do antecessor, Caio Paes de Andrade, indicado por Jair Bolsonaro. O novo presidente, indicado para o cargo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tomou posse como presidente e conselheiro de Administração nesta quinta-feira.

Jean Paul Terra Prates é advogado, formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), mestre em economia e gestão de petróleo, gás e motores pelo Instituto Francês do Petróleo (IFP School) e mestre em política energética e gestão ambiental pela Universidade da Pensilvânia.

Como senador da República pelo Rio Grande do Norte entre 2019 e 2023 foi membro do colégio de líderes e líder no Senado e no Congresso Nacional. Atuou ainda como presidente da Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia.