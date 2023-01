Jean Paul Prates renuncia ao Senado e pode assumir Petrobras nesta quinta

O senador Jean Paul Prates (PT) renunciou nesta quarta-feira (25) ao mandato parlamentar para assumir a presidência da Petrobras - esta é uma condição necessária para sua condução ao comando da estatal. Já a reunião do Conselho de Administração da Petrobras começou na manhã desta quinta (26) e Prates não será apenas eleito como membro do conselho, mas indicado desde já como presidente interino da companhia. As informações são do G1.

Segundo o site, o trâmite normal de eleição de um novo presidente dura dois meses, e essa definição antecipa a espera, já que, pelo cronograma normal, Prates só assumiria o comando da estatal a partir da assembleia de acionistas marcada para abril. A reunião também pode ser antecipada para permitir a assunção dos demais conselheiros indicados pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para realizar mudanças na diretoria da empresa, o presidente precisa da chancela do conselho. Como, atualmente, metade do Conselho de Administração da Petrobras é composta por indicações do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), isso pode ser mais difícil com os atuais ocupantes.