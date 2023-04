Jair Bolsonaro presta depoimento por 3 horas na PF sobre kits de joias recebidos da Arábia Saudita

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento na manhã desta terça-feira (5) na sede da Polícia Federal (PF), em Brasília, sobre os kits de joias recebidos do governo da Arábia Saudita durante visita oficial ao país, em 2019. O depoimento, que durou cerca de três horas, foi realizado a portas fechadas e o teor não foi divulgado. Mas, segundo a defesa, Bolsonaro disse que que ficou sabendo da existência das joias sauditas em dezembro de 2022, mais de um ano após elas terem chegado ao país. Bolsonaro disse ainda, segundo sua defesa, que não se lembra da pessoa que o avisou da apreensão das joias pela Receita Federal.

Para a realização do depoimento, a área em frente à sede da PF foi isolada e um forte esquema de segurança foi montado com homens da corporação e da Polícia Militar. Não houve manifestações de apoiadores em frente ao prédio.

Na última segunda-feira (4), a defesa de Bolsonaro informou ter devolvido a terceira caixa de joias recebida do governo saudita em 2019, entregando-a à Caixa Econômica Federal. Anteriormente, os advogados já haviam devolvido o segundo estojo, contendo joias avaliadas em R$ 500 mil, também recebido durante a visita oficial.

As joias recebidas pelo ex-presidente não foram declaradas à Receita Federal quando ingressaram no país. O Tribunal de Contas da União (TCU) determinou que o ex-presidente devolvesse os itens recebidos no exterior, visto que a Constituição Federal proíbe agentes públicos de receberem presentes em razão do cargo que ocupam.