Bolsonaro quebra o silêncio nos EUA e diz que vandalismo em Brasília é 'inacreditável’; veja o vídeo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi para a frente da casa onde está hospedado, em Orlando, nos Estados Unidos, para conversar com apoiadores, que gravaram a conversa, nesta segunda-feira (16). Na quebra do silêncio que durava semanas, Bolsonaro fez um balanço positivo de seu governo, mas admitiu ter cometido “deslizes” e disse que ação em Brasília foi algo 'inacreditável'. As informações são do Metrópoles.

Na conversa com apoiadores, Jair Bolsonaro condenou os ataques aos prédios dos Três Poderes, em Brasília, ocorridos no dia 8 de janeiro, classificando o caso como “inacreditável”.

VEJA MAIS

Bolsonaro destacou seus feitos, segundo ele, como aumento do emprego. Disse que manteve a gasolina "abaixo de 5 dólares", mas admitiu que sua gestão teve alguns “furos”. Segundo Bolsonaro, “em quatro anos, todo dia era segunda-feira. Tem alguns furos? Tem, lógico. A gente comete alguns deslizes em casa, quem dirá no governo. Só que em casa a gente sabe quem é o responsável”, disse, arrancando risos dos apoiadores.