Bolsonaro trocou de número de celular por medo de grampo e reduziu mensagens, diz colunista

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) trocou de número de celular na semana passada. O motivo, segundo Guilherme Amado, colunista do Metrópoles, é que ele temia grampos autorizados pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Pela mesma razão, a atividade de Bolsonaro nas redes sociais e aplicativos de mensagens foi limitada.

Ainda segundo o colunista, Bolsonaro estaria fazendo menos ligações e mandando menos mensagens pelos aplicativos, principalmente o Telegram, pode onde ele e os filhos se comunicam mais com os apoiadores. E seriam os filhos que assumiram as comunicações do pai, para evitar a exposição dele. Não há certeza de que esse grampo foi feito, mas a família tem quase certeza de que sim.