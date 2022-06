Indicação de Caio Paes de Andrade para presidência da Petrobras será analisada nesta sexta-feira

A indicação de Caio Paes de Andrade para a presidência da Petrobras será analisada nesta sexta-feira (24), pelo Comitê de Elegibilidade da estatal, que tem reunião prevista para a tarde de hoje. Os relatórios necessários para a análise foram entregues à empresa na terça-feira (21). É o Comitê de Elegibilidade que analisa o nome indicado com base nas regras de governança da companhia e na legislação aplicável. As informações são do G1 Nacional.

Caio de Andrade deve substituir José Mauro Ferreira Coelho, que pediu demissão na segunda-feira (20),depois de ser pressionado pelo governo de Jair Bolsonaro por causa do alta dos preços dos combustíveis. Esta será a terceira troca no comando da estatal no atual governo.

O novo indicado é secretário de desburocratização do Governo Federal.

Até a conclusão da análise, a Petrobras será presidida interinamente pelo atual diretor de Exploração e Produção da companhia, Fernando Borges.