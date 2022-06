José Mauro Coelho deixa a presidência da Petrobras

A Petrobras anunciou o pedido de demissão de José Mauro Coelho do cargo de presidente da estatal, na manhã desta segunda-feira (20). A nomeação de um novo nome para o cargo está sendo examinada pelo Conselho de Administração. As informações são do G1 e do O Globo.

O conselho de Administração da Petrobrás aguardava a renúncia do Presidente, durante reunião da diretoria que estava prevista para ocorrer na manhã desta segunda-feira. Segundo o órgão colegiado, José Mauro Coelho passou a estudar um pedido de exoneração ao saber que seria destituído pelos conselheiros da estatal alinhados com o governo, após as polêmicas envolvendo um novo reajuste nos preços dos combustíveis na semana passada.

A pressão foi intensificada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e pelo presidente Jair Bolsonaro, que cogitaram a criação de uma CPI para investigar a gestão de Coelho.

Com a saída de Coelho, o governo analisa uma possível troca de praticamente todo o conselho da empresa e também a diretoria.

Carolina Mota, estagiária da redação, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política.