Caio Paes de Andrade deve assumir a presidência da Petrobras ainda nesta semana

A renúncia de José Mauro Ferreira fez com que o governo agilizasse o protocolo para oficializar Caio Mário Paes de Andrade para o cargo de presidente da Petrobras. A expectativa é que o processo seja concluído ainda nesta terça-feira (21). As informações são do G1.

Empossado como presidente, o próximo passo de Andrade será trocar toda a diretoria da estatal, seguindo orientações do Ministério de Minas e Energia acertadas com o Palácio do Planalto. “Vai ser uma invasão bárbara na Petrobras”, disse um interlocutor do ex-presidente José Mauro Ferreira Coelho.

O governo tem dois caminhos para oficializar Caio Paes de Andrade no comando da estatal ainda nesta semana. O preferido é a nomeação dele para a vaga no Conselho de Administração aberta com a renúncia de José Mauro Coelho.

O conselho deve se reunir para aprovar e levar o nome de um substituto para a assembleia de acionistas. Uma vez aprovado como conselheiro, o nome do indicado por Bolsonaro pode ser aprovado, na mesma reunião, para a presidência.

O Comitê de Pessoas da Petrobras precisa apenas aprovar o nome de Caio Paes de Andrade, checar se ele se enquadra na Lei das Estatais e nas suas regras de governança.

O governo espera que isso aconteça ainda nesta semana.

(*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política)