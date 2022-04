José Mauro Ferreira Coelho é eleito presidente da Petrobras e toma posse na tarde desta quinta

Foi aprovado, na manhã desta quinta-feira (14), pelo Conselho de Administração da Petrobras, o nome de José Mauro Ferreira Coelho para a presidência da estatal. Ele presidiu o conselho de administração da Pré-Sal Petróleo (PPSA) e ocupou o cargo de secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia até outubro do ano passado. A cerimônia de posse está marcada para esta quinta-feira, às 15h. As informações são do G1 Nacional.

Também foi aprovado, durante a assembleia, o nome de Márcio Andrade Weber, engenheiro civil com especialização em engenharia de petróleo, para presidir o novo Conselho.

Alterações na estatal

Esta é a segunda vez que o presidente Jair Bolsonaro mexe na presidência da estatal. O general Joaquim Silva e Luna, demitido em março, havia substituído o economista Roberto Castello Branco, que também sofreu pressão do governo federal por conta dos reajustes do diesel e da gasolina.

Desde 2016, na gestão de Pedro Parente, a Petrobras adotou o preço de paridade de importação (PPI) para definir o preço da gasolina e diesel nas refinarias. O PPI é orientado pelas flutuações do preço do barril de petróleo no mercado internacional e pelo câmbio.

Por diversas vezes, Bolsonaro criticou a operação e o lucro da Petrobras.

No fim de março, o governo anunciou que substituiria Joaquim Silva e Luna em meio às insatisfações do presidente Jair Bolsonaro com a política de preços da Petrobras. O primeiro indicado para a presidência foi o economista Adriano Pires, enquanto o empresário Rodolfo Landim foi indicado para o comando do conselho.

Porém, os dois desistiram do convite após vir à tona que seus nomes poderiam ser reprovados pelo comitê de pessoas, pois eles possuem ligação com empresas que se relacionam diretamente com a Petrobras, o que poderia configurar eventual conflito de interesses.