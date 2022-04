Adriano Pires desiste de assumir a presidência da Petrobras, afirma colunista

Após Rodolfo Landim desistir de assumir a presidência do conselho de administração da Petrobras, o economista Adriano Pires, também desistiu de assumir a presidência da estatal. O Planalto foi informado nesta segunda-feira (4) da decisão, que pegou setores do governo de surpresas. Ainda não há definição sobre quem vai substituir Silva e Luna no comando da empresa. As informações são da jornalista Adréia Sadi, do Portal G1 Nacional.

VEJA MAIS

O economista foi escolhido pelo chamado centrão, que queria uma presidência da estatal com melhor comunicação no ano eleitoral, principalmente para explicar à população o reajuste no preço dos combustíveis.

Ele já trabalhou na Agência Nacional de Petróleo (ANP) e é fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE).

Como ele atua na rede privada, o Ministério Público chegou a pedir junto ao Tribunal de Contas da União uma investigação sobre a indicação para que fosse verificado eventual conflito de interesses.

O nome de Pires surgiu em meio às críticas de Bolsonaro à companhia por conta do aumento no preço dos combustíveis – que impactam negativamente o projeto de reeleição.

Embora tivesse sido indicado pelo governo, o economista tem visões contrárias às do ministro da Economia, Paulo Guedes. Pires defende, por exemplo, manter a política de preços da estatal alinhada aos preços internacionais, mas considera que é preciso aliviar a disparada dos preços ao consumidor e sugere o uso de dinheiro público.