'Não é problema meu', disse Paulo Guedes, sobre a troca na presidência da Petrobras

Efeito “tapa na cara”

“Até o Limite da Honra”, de 1997, é o filme mais visto nos canais de streaming, após a “treta” entre Will Smith e Chris Rock.

Risco de acidentes

Ciclistas ignoram o perigo e insistem em transitar pelas pistas exclusivas destinadas aos ônibus do BRT de Belém.

Paulo Guedes (J.Bosco)

"Não é problema meu.”

Foi assim que o ministro da Economia, Paulo Guedes, reagiu, ontem, ao ser indagado por jornalistas, em Paris, sobre a troca na presidência da Petrobras. Na véspera, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a saída de Joaquim Silva e Luna do cargo que será ocupado, em breve, pelo economista Adriano Pires.

IGEPREV

Benefícios

Conforme adiantado pela coluna, o Ministério Público do Pará (MPPA) cobrou, ontem, explicações ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) sobre a suspensão de milhares de benefícios de aposentados e pensionistas que não conseguiram fazer a prova de vida presencial junto ao órgão. A promotora de Justiça Adriana Simões Colares, da 2ª Promotoria do Idoso, anexou ao ofício à notícia veiculada na edição de ontem de O LIBERAL e recomendou providências, especialmente em relação às pessoas com mobilidade reduzida.

Prazos

Em resposta aos protestos ocorridos ontem em frente ao prédio do Igeprev, o órgão informou que estabeleceu novo prazo, de 90 dias, para o recadastramento com prova de vida. Informou também que os aposentados com os benefícios cortados voltarão a receber, a partir de segunda-feira, 4, diretamente nos caixas do Banco do Estado do Pará, mediante apresentação de identidade e cartão do benefício. No novo prazo para a prova de vida, o Igeprev promete disponibilizar o agendamento de visita técnica para atender os beneficiários com mobilidade reduzida.

MÁSCARAS

Divergências

As determinações divergentes sobre a flexibilização do uso de máscaras entre o Governo do Pará e a Prefeitura de Belém deixaram as pessoas confusas, ontem, já que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) não flexibilizou o uso do artigo de proteção em ambientes abertos. À coluna, o diretor de endemias da Sesma, Cláudio Salgado, disse que a medida é uma questão de segurança sanitária, já que o cenário atual, de baixa ocupação por covid-19 no sistema de saúde, já foi vivido em outros momentos e ainda assim ocorreram a segunda e terceira ondas da doença. Por isso, a cautela é necessária.

Prudência

Salgado afirma que a única diferença no cenário, agora, é o avanço da vacinação, mas que ainda assim não é prudente liberar o uso da máscara até que se confirmem, de fato, os efeitos da imunização da maioria da população. Já a presidente da Sociedade Paraense de Infectologia, médica Irna Carneiro, orienta que, independentemente das decisões governamentais na esfera estadual ou municipal, a máscara deve ter uso priorizado entre pessoas idosas, com doenças crônicas ou imunossupressivas e ainda por qualquer pessoa que não tenha completado o esquema vacinal.

AÇAÍ

Preços

O sucesso absoluto do açaí no Brasil e no exterior tem provocado um efeito colateral perverso para a população de baixa renda que tinha no fruto um complemento alimentar. Com a alta procura, os preços dispararam. Nas áreas mais centrais de Belém, o litro do açaí do tipo médio chegou a R$ 25, sem contar a alta dos preços dos acompanhamentos como peixe e charque. Assim, o que já foi alimento de todo dia está se tornando cada vez mais um artigo de luxo, reservado apenas para ocasiões especiais.

PARTIDO

Filiações

O Partido Progressista (PP) se tornou o principal destino de lideranças políticas que estão deixando o PL após a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Nesta semana, o PP recebeu a filiação do deputado estadual Antônio Tonheiro. A legenda, que agora está sob o comando do deputado federal Cristiano Vale, espera receber novas adesões até 1º de abril, fim do prazo para as filiações.

QUEIMADA

Impactos

Quatro municípios paraenses estão na lista dos 40 mais afetados pelas queimadas na Amazônia. São eles Cumaru do Norte, São Félix do Xingu, Santa Maria das Barreiras e Santana do Araguaia. A lista faz parte do estudo elaborado por pesquisadores do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, da Universidade de Brasília e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

Biomas

O estudo indica que o aumento dos incêndios florestais no Brasil está associado à combinação entre as mudanças climáticas e o avanço do desmatamento. O estudo mede a “influência dos fatores climáticos, uso da terra, desmatamento e vegetação seca, que atua como combustível ao fogo, na ocorrência de incêndios na Amazônia, Pantanal, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa”.

Em Poucas Linhas

► O jornalista Fernando Gabeira passou por Belém nesta semana e vai visitar outras cidades da região. A viagem é para produzir uma série sobre a Amazônia a ser exibida na GloboNews. A emissora ainda não divulgou a data de estreia da nova produção.

► A deputada federal Vivi Reis (PSOL-PA) será a relatora do projeto que institui o Programa Nacional de Proteção e Apoio à Mulher Vítima de Violência Doméstica ou Familiar. A parlamentar deve apresentar seu parecer sobre o projeto até o fim desta semana. Em seguida, o parecer será enviado para a análise do plenário da Câmara.

► Começa amanhã e vai até o dia 30 de abril, o prazo de inscrição para o processo seletivo da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). A Ufopa oferta 1,4 mil vagas em 42 cursos de graduação nos campi de Santarém, Alenquer, Monte Alegre, Oriximiná, Itaituba, Juruti e Óbidos.

► Soure, no Arquipélago do Marajó, está entre as 150 cidades brasileiras inseridas no mapa turístico do Ministério do Turismo. O guia considera facilidade de acesso, conectividade, vendas conjuntas e rotas turísticas como a do queijo marajoara. Para figurar no guia, prefeitura e empresários têm feito um esforço conjunto para oferecer mais comodidades e diversão aos turistas.

► Será aberta, hoje, a exposição com 20 obras em colagem da artista plástica Vivi Pina. As peças usam técnicas e materiais diversos como revistas, LPs antigos e fios de lã.

► O ex-senador Flexa Ribeiro divulgou, ontem à noite, um vídeo confirmando a sua saída do PSDB após quase 30 anos. Também confirmou que é pré-candidato ao Senado, mas não revelou ainda por qual partido.