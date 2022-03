Jair Bolsonaro decide trocar o presidente da Petrobras, diz O Globo

O presidente Jair Bolsonaro decidiu tirar Joaquim da Silva e Luna da presidência da Petrobras nesta segunda-feira (28), provocando queda nas ações da estatal na Bolsa de Valores. A demissão ainda não foi oficializada pelo governo. As informações são de O Globo e Correio Braziliense.

A queda nas ações da estatal havia começado desde o início do dia, devido à baixa do petróleo no exterior, ainda em função da guerra entre Rússia e Ucrânia. Porém, a demissão de Joaquim Silva e Luna, que estava sendo pressionado pelos altos preços dos combustíveis contrastando com os lucros da petroleira, intensificou o movimento de queda na reta final do pregão.

As ações ordinárias da empresa (PETR3, com direito a voto) cederam 2,63%, negociadas a R$ 34,08, e as preferenciais (PETR4, sem direito a voto) 2,17%, cotadas a R$ 31,60.