Helder é presenteado com foto de Lula pelo ministro-chefe das Comunicações

O governador do Estado Helder Barbalho recebeu do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, uma foto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta segunda-feira (11). A imagem foi entregue durante a passagem de Pimenta pela capital paraense em razão de compromisso da agenda ministerial.

Em uma publicação nas redes sociais, o ministro-chefe destacou a apresentação do Secom Volante, programa que visa dar transparência às ações do governo federal por meio da plataforma ComunicaBR. “O trabalho conjunto entre o governo federal e os governos estaduais é fundamental para que o Brasil siga no rumo certo”, avaliou o representante do governo federal.