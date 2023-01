Lula exonera diretores da EBC e nomeia jornalista que denunciou assédio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou decreto exonerando boa parte da diretoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), incluindo o presidente, o diretor-geral e os diretores de Jornalismo, Administração e Operações. Apenas o diretor de Conteúdo e Programação, Denilson Morales da Silva, continua no cargo, pois era o único empregado de carreira da EBC na direção. As informações são da Agência Estado.

O mesmo decreto, publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) na noite de sexta-feira (13), nomeia a jornalista Kariane Costa como diretora-presidente interina do órgão, com prazo de gestão até 30 de outubro de 2023.

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Paulo Pimenta, indicou também para processo de transição na EBC outras quatro mulheres: Rita Freire, presidente do Conselho Curador da EBC cassado após o golpe de 2016; Juliana Cézar Nunes, empregada concursada da empresa; e as jornalistas Nicole Briones e Flávia Filipini.

Segundo Pimenta, a troca na diretoria foi "o início da mudança na gestão" da estatal. Os cinco diretores exonerados eram da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e estavam no comando da EBC durante a cobertura dos ataques às sedes dos três Poderes, em Brasília.

Decreto ininia transição na empresa, diz Paulo Pimenta

O Palácio do Planalto informa, em nota, que a nova presidente da estatal é representante dos empregados no Conselho de Administração da empresa e "conduzirá o processo de transição para nova gestão, a ser implementada nos próximos meses".

A jornalista Kariane Costa é profissional da EBC há mais de dez anos. Ela denunciou supostos assédios morais na empresa durante o governo Bolsonaro, e a empresa tentou demiti-la, sob acusação de injúria.

Mas, em novembro de 2021, o caso passou a tramitar na Controladoria-Geral da União (CGU), depois que a Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal pediu apuração de suposta perseguição de servidores por parte da EBC.