Ministro da Secom diz que não houve promessa de cargo ao ex-deputado Jean Wyllys

Na quinta-feira, Paulo Pimenta, ministro da Secom (Secretaria de Comunicação Social), afirmou que não foi feita nenhuma promessa para que o ex-deputado Jean Wyllys tenha um cargo no governo. Porém, Pimenta disse que há a possibilidade do petista integrar a gestão do presidente Lula. Foi veiculado na última semana que Wyllys seria assessor no planejamento de comunicação do governo, atuando na equipe de Pimenta. A informação veio da própria secretaria.



Jean Wyllys voltou ao Brasil em 30 de junho, após quatro anos morando no exterior. Em 2019, durante o governo de Jair Bolsonaro (PL), decidiu abdicar do mandato depois de dizer ter recebido ameaças de morte. Dias depois de sua volta, o ex-deputado se encontrou no Palácio do Planalto com a primeira-dama, Janja Lula da Silva, que comemorou o retorno. Já no Brasil, Wyllys declarou que “a novela Bolsonaro não se encerrou”. Segundo ele, “há uma parte da população que é paranoica e que é da extrema-direita”

“No momento da saída, a extrema-direita tinha vencido as eleições, no ano terrível que foi 2018”. disse Wyllys sobre sua volta ao Brasil. “Agora, com minha ajuda inclusive, a gente elegeu um governo democrático, que não tem nenhum tipo de compromisso com o banditismo, que não atua por meio da mentira, da difamação, do assédio moral, do assédio jurídico, da violência política”, completou.