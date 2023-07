Presidente Lula dará cargo no governo ao ex-deputado federal Jean Wyllys

O presidente Lula decidiu dar um cargo no governo ao ex-deputado federal Jean Wyllys (PT), que retornou ao Brasil no fim de junho após quatro anos de autoexílio.

Segundo apurou o site Metrópoles, o ex-parlamentar ganhará um posto na Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), ministério com assento no Palácio do Planalto. Jean Wyllys é jornalista e professor universitário e deverá atuar em um cargo ligado à área de planejamento de comunicação do governo, e não de produção de conteúdo.



No dia 30 de junho, ele desembarcou de volta ao Brasil, por coincidência, no mesmo dia em que o TSE concluiu o julgamento que tornou o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível até 2030. O ex-deputado havia deixado o Brasil em janeiro de 2019, após abrir mão do terceiro mandato na Câmara dos Deputados, por conta de supostas ameaças de morte.