Política

Política

Hana Ghassan deixa o cargo de secretária de Planejamento e Administração; veja quem assume

Decreto de exoneração, assinado pelo governador Helder Barbalho, foi publicado no Diário Oficial do Estado do Pará

Hana acumulava a função de vice-governador e titular da Seplad (Fotyo: Marco Santos / Agência Pará)

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan Tuma, deixou o cargo de secretária de Planejamento e Administração do Estado (Seplad).

Hana, que acumulava as duas funções, teve sua exoneração assinada pelo governador Helder Barbalho, conforme decreto publicado no Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (18/8). De acordo com o documento, a saída da pasta de Planejamento ocorreu a pedido da própria vice-governadora. 

Na mesma edição do Diário Oficial, Ivaldo Renaldo de Paula Ledo foi nomeado para ficar à frente da Seplad no lugar de Hana Ghassan. Ele ocupava a função de secretário adjunto de Planejamento e Orçamento, com lotação na pasta de Administração. 

Após a saída da Secretaria, Hana Ghassan Tuma segue com seus compromissos como vice-governadora do Pará. Ela também é coordenadora do Comitê Estadual da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada em novembro deste ano, em Belém (PA). 

Na manhã desta segunda-feira, a vice-governadora publicou um vídeo mostrando os avanços da Nova Doca, uma das obras realizadas na cidade em preparação ao evento. "Olha esse espetáculo: a Nova Doca tá quase pronta com 96% de obras concluídas! É legado da #COP30, é modernidade chegando com tudo em Belém!", escreveu. 

hana ghassan tuma

COP 30

seplad
