Em visita a Belém, embaixadores do Golfo Pérsico fortalecem relações bilaterais

O governador Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan se reuniram com embaixadores dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein

Agência Pará

Uma comitiva de representantes diplomáticos de países do Golfo Pérsico foi recebida pelo governador do Pará, Helder Barbalho, e pela vice-governadora Hana Ghassan, nesta segunda-feira (11), no Palácio do Governo, em Belém. A reunião com os embaixadores dos Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Qatar, Kuwait, Omã e Bahrein teve o objetivo de estreitar relações bilaterais, explorar futuras oportunidades de parcerias e tratar sobre a preparação da capital paraense  para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que ocorrerá em novembro. 

A comitiva foi composta pelo embaixador de Bahrein, Bader Abbas Hasan Ahmed Alhelaib; embaixador do Kuwait, Talal Rashed Almansour; embaixador de Omã, Abdulghaffar Abdulkarim Issa Al Bulushi; embaixador do Qatar, Ahmad Mohammed Ali Mohamed Alshebani; primeiro-secretário da Embaixada da Arábia Saudita, Meshal Alshalan, e pela vice-embaixadora dos Emirados Árabes Unidos, Maysoun Aldah.

Durante a reunião, Helder Barbalho destacou que a realização da COP30 na capital paraense é a oportunidade oferecida ao mundo de fazer uma imersão na Amazônia, para compreender os desafios ambientais, climáticos e sociais da região. "Para que nós possamos fazer da COP de Belém uma COP de legado com a responsabilidade ambiental, que todos nós devamos ter", frisou o governador, acrescentndo que a “COP no Pará é a chance de fortalecer laços e avançar na economia verde”.

Biotecnologia 

O chefe do Executivo estadual também enfatizou a importância de estreitar laços com os países do Golfo para o financiamento dos projetos na Amazônia. 

"Nós temos o desafio de construir coletivamente o processo de transição energética, e também sabemos dos desafios que temos para a redução das emissões. Mas gostaríamos muito de poder estreitar as relações no sentido do financiamento para a nossa biodiversidade. Nós acreditamos fortemente que a biotecnologia representa uma grande estratégia. Da mesma forma que vivemos em décadas passadas a partir do investimento tecnológico, o suporte e o salto dos desafios econômicos mundiais, a inserção da biodiversidade, com agregação de conhecimento, de valores, de tecnologia, pode viabilizar todas as transições econômicas e ecológicas necessárias para a humanidade. E estamos estruturados nesse sentido", reiterou Helder Barbalho. 

Expectativa de superação 

Representando o Conselho de Embaixadores do Golfo Pérsico, o embaixador do Kuwait, Talat Rashed Almansour, disse que a "expectativa é que a COP30 seja uma oportunidade de superar as outras COPs. É a primeira vez que eu visito o Pará, mas sempre recebo fotos sobre os preparativos da cidade de Belém para a COP. Em geral, eu espero o sucesso da COP30. A gente agradece os esforços dos governos federal, estadual e municipal para que o evento seja um sucesso e supere todas as expectativas".

O mesmo entusiasmo foi destacado pela vice-governadora Hana Ghassan. Segundo ela, que preside o Comitê Estadual da COP30, “Belém é uma cidade diferenciada. Vocês vão poder conhecer agora um pouco da nossa cultura, um pouco da nossa culinária e um pouco do povo acolhedor que nós temos, e quanto nos sentimos felizes em receber visitas”.

embaixadores do Golfo Pérsico

Golfo Pérsico

Governo do Pará

Pará
