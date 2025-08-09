Capa Jornal Amazônia
Novo sistema de transporte público é implantado em Santa Bárbara do Pará com apoio do Estado

A operação vai começar a funcionar já neste domingo (10), Dia dos Pais, com serviço integrado e bilhete único

O Liberal
fonte

O anúncio foi feito pela vice-governadora Hana Ghassan, durante evento na Feira do Produtor, no centro da área urbana, incluindo a chegada de sete ônibus para reforçar a ligação com a capital (Foto: Bruno Cecim/Agência Pará)

O Governo do Pará assinou, neste sábado (9), a ordem de serviço que implanta o novo sistema de transporte público de Santa Bárbara do Pará, município da região metropolitana de Belém. Em parceria com as prefeituras de Belém e Santa Bárbara, a iniciativa garante aumento da frota e ampliação de rotas que facilitarão o deslocamento da população.

O anúncio foi feito pela vice-governadora Hana Ghassan, durante evento na Feira do Produtor, no centro da área urbana, incluindo a chegada de sete ônibus para reforçar a ligação com a capital. A operação começa a funcionar já neste domingo (10), Dia dos Pais, com serviço integrado e bilhete único.

“Estamos entregando ônibus para Santa Bárbara com ligação mais rápida e confortável para toda a região metropolitana. Com menos tempo no trânsito, as pessoas terão mais tempo para a família e também para o lazer. É assim que o governo do Estado cuida das pessoas, com ações concretas que fazem diferença no dia a dia”, disse Hana Ghassan.

A autônoma Ilana da Silva Farias destacou que, agora, a espera pelo coletivo será menor e o deslocamento mais confortável. “Antes demorava muito pra ir até Belém. Agora, vamos ter mais estrutura para se deslocar melhor”, contou Ilana. 

Dia de festa

O agricultor Pedro da Silva Oliveira lembrou as dificuldades enfrentadas pela comunidade no deslocamento em ônibus. “Demorava muito. Agora, serão 30 minutos; antes eram duas, três horas. É um sonho que eu esperava tornar realidade desde quando vim morar pra cá, em 2005”, disse.

O prefeito de Santa Bárbara do Pará, Marcus Leão Colares (Marcão), destacou que a entrega atende a uma demanda da gestão municipal. “Hoje é um dia de festa, fruto de um pedido nosso atendido pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan, que era melhorar o serviço público de transporte da região para beneficiar os trabalhadores e usuários do transporte na cidade. Agora, a população pode esperar um transporte de qualidade no município”, afirmou.

A entrega dos ônibus integra um pacote de investimentos recentes feitos pelo Governo do Pará. Em maio, foram incorporados 33 novos ônibus com climatização (geladões) à frota da região metropolitana de Belém, equipados com ar-condicionado, Wi-Fi, acessibilidade, câmeras de segurança e iluminação em LED.

Em abril, 300 veículos já haviam sido entregues, marcando a maior renovação de frota da história da capital. Em junho foi lançado o aplicativo Vai Passe Fácil, modernizando o pagamento das passagens e permitindo transações por Pix e uso de QR Code, além da futura integração com GPS para acompanhar a chegada dos ônibus em tempo real.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

