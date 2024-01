Guerra entre Israel e Hamas completa 3 meses; mortos sobem para de 22 mil

A guerra entre Israel e o grupo fundamentalista Hamas na Faixa de Gaza completa três meses neste domingo (7) sem indícios de um possível término. Para especialistas, a projeção é de um conflito de tempo indefinido. “Israel continuará lutando o tempo necessário para eliminar os instrumentos do Hamas, o que pode levar a um retorno dos bombardeios no curto e médio prazo”, projeta o internacionalista Eduardo Olivera.

De acordo com um balanço divulgado na última sexta-feira (5) pelo Ministério da Saúde do enclave palestino, que é controlado pelo grupo Hamas, em 90 dias de guerra, o número de mortos na Faixa de Gaza já ultrapasou 22 mil, entre os quais 9,6 mil crianças e pelo menos 6,7 mil mulheres. Também são contabilizados 57,9 mil feridos e cerca de 7 mil desaparecidos. O conflito foi deflagrado em 7 de outubro, após ataques do Hamas a Israel que deixaram 1,2 mil mortos.

Na avaliação de Olveira, a guerra, porém, tem sido custosa para os cofres públicos de Israel, o que tem levado a um clamor por uma mudança na abordagem do conflito. “Podemos esperar uma abordagem mais ponderada, especialmente devido à pressão de parceiros de Israel, como os Estados Unidos. Considerando que (Joe) Biden pode tentar uma reeleição, ele precisa ser cauteloso quanto aos conflitos em que vai se envolver”, avalia.

Na terça-feira (2), um ataque atribuído a Israel no Líbano resultou na morte do número dois do Hamas, Saleh al-Arouri. O ataque, que potencializou as tensões no Oriente Médio, ocorreu em Dahiyeh, nos subúrbios de Beirute. Este foi o primeiro ataque de Israel na capital libanesa desde o início do conflito em Gaza. Até agora, os confrontos com o Hezbollah, grupo aliado ao Hamas, se limitavam às proximidades da fronteira.

VEJA MAIS

“O Oriente Médio é um cenário instável. Esses eventos sugerem sim uma possível escalada do conflito entre Israel e o Hamas para um conflito regional. No entanto, penso que essas são tensões pontuais, que podem avançar para um conflito mais político. Contudo, precisamos considerar as explosões no Irã, os ataques marítimos de rebeldes, entre outros incidentes, como sinais de agravamento das tensões na região”, pondera Eduardo Oliveira.

Pressões sobre Israel

Eduardo Oliveira afirma que a guerra entre Israel e Hamas continua “com bastante força”, entretanto, Israel tem sofrido pressões para uma nova abordagem. “Os Estados Unidos, apesar de serem assumidamente apoiadores de Israel, têm cobrado ações mais assertivas e pontuais na eliminação do que eles chamam de terrorismo, em vez de bombardeios indiscriminados que resultam em grandes perdas civis. Isto tem levado a opinião pública para a causa palestina”, avalia.

Para o internacionalista, desmantelar o Hamas e tudo o que ele representa é “uma tarefa muito difícil, especialmente porque os principais líderes do grupo não estão na Faixa de Gaza, o que dificulta seu desmantelamento”. Os objetivos iniciais de Israel na guerra contra o Hamas são recuperar reféns, aponta Eduardo. “O plano de Israel é desmantelar o Hamas, mas aniquilar completamente a ideia que ele representa é quase impossível”, concluí.

Veja linha do tempo de conflito entre Israel e Hamas

Enfrentamentos tiveram início com mega-ataque de grupo terrorista ao sul do território israelense em 7 de outubro

7/10/2023 - Grupo terrorista palestino Hamas atravessa fronteira entre a faixa de Gaza e Israel em incursão surpresa, matendo 1.200 pessoas, civis em suas maioria, e sequetsrando outras 240

- Grupo terrorista palestino Hamas atravessa fronteira entre a faixa de Gaza e Israel em incursão surpresa, matendo 1.200 pessoas, civis em suas maioria, e sequetsrando outras 240 7/10/2023 - Primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, declara guerra contra o Hamas e inicia campanha militar com ataques aéreos e cerco total em Gaza

- Primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, declara guerra contra o Hamas e inicia campanha militar com ataques aéreos e cerco total em Gaza 12/10/2023 - Israel dá ultimato para que palestinos deixem a cidade de Gaza, onde viviam 1 milhão do total de 2,3 milhões de habitantes da faixa

- Israel dá ultimato para que palestinos deixem a cidade de Gaza, onde viviam 1 milhão do total de 2,3 milhões de habitantes da faixa 17/10/2023 - Explosão em hospital al-Ahli Arab, na cidade de Gaza, provoca morte de centenas de pessoas e vira estopim para protestos; Hamas atribui responsabilidade à Israel, que por sua vez diz que foi o Hamas

- Explosão em hospital al-Ahli Arab, na cidade de Gaza, provoca morte de centenas de pessoas e vira estopim para protestos; Hamas atribui responsabilidade à Israel, que por sua vez diz que foi o Hamas 18/10/2023 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita o Oriente Médio para demonstrar apoio à Israel

- O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visita o Oriente Médio para demonstrar apoio à Israel 20/10/2023 - Hamas solta primeiros reféns, as americanas Natalie Tai Raanan, de 17 anos, e sua mãe Judith, de 59 anos

- Hamas solta primeiros reféns, as americanas Natalie Tai Raanan, de 17 anos, e sua mãe Judith, de 59 anos 21/10/2023 - Caminhões de ajuda humanitária são autorizados a entrar em Gaza, àquela altura carente de água, comida, remédios e combustível

- Caminhões de ajuda humanitária são autorizados a entrar em Gaza, àquela altura carente de água, comida, remédios e combustível 23/10/2023 - Hamas liberta mais dois reféns, as israelenses Yocheved, de 85 anos, e Nurit, de 79 anos, maridos seguem mantidos em cativeiro

- Hamas liberta mais dois reféns, as israelenses Yocheved, de 85 anos, e Nurit, de 79 anos, maridos seguem mantidos em cativeiro 31/10/2013 - Israel atinge campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, matando pelo menos 50 pessoas, segundo autoridades locais ligadas ao Hamas

- Israel atinge campo de refugiados de Jabalia, no norte de Gaza, matando pelo menos 50 pessoas, segundo autoridades locais ligadas ao Hamas 01/11/2023 - Cidadãos com passaporte estrangeiro e dupla nacionalidade, bem como pacientes que precisam de tratamento médico urgente, são autorizados a sair de Gaza

- Cidadãos com passaporte estrangeiro e dupla nacionalidade, bem como pacientes que precisam de tratamento médico urgente, são autorizados a sair de Gaza 06/11/2023 - Secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que Gaza está se tornando cemitério de crianças e exige cessar fogo; Hamas diz que mortes que decorrem de ataques israelenses ultrapassou 10 mil

- Secretário-geral da ONU, António Guterres, diz que Gaza está se tornando cemitério de crianças e exige cessar fogo; Hamas diz que mortes que decorrem de ataques israelenses ultrapassou 10 mil 12/11/2023 - Grupo de 32 brasileiros e palestinos inscritos para repatriação sai de Gaza após um mês de espera

- Grupo de 32 brasileiros e palestinos inscritos para repatriação sai de Gaza após um mês de espera 13/11/2023 - Tanques de Israel avançam sobre hospital Al-Shifa, em gaza, com cerca de 650 pacientes ainda no local; Israel justifica que quartel-general Hamas ficaria localizado no subsolo; terroristas negam

Tanques de Israel avançam sobre hospital Al-Shifa, em gaza, com cerca de 650 pacientes ainda no local; Israel justifica que quartel-general Hamas ficaria localizado no subsolo; terroristas negam 21/11/2023 - Israel e Hamas concordam com trégua de 4 dias para saída de reféns de Gaza; acordo de cessar-fogo determina que a cada refém solto pelo Hamas 3 palestinos detidos em prisões israelenses serão soltos

- Israel e Hamas concordam com trégua de 4 dias para saída de reféns de Gaza; acordo de cessar-fogo determina que a cada refém solto pelo Hamas 3 palestinos detidos em prisões israelenses serão soltos 01/12/2023 - Após ser renovado por 2 dias além do prazo original, cessar fogo termina e combates são retomamos

- Após ser renovado por 2 dias além do prazo original, cessar fogo termina e combates são retomamos 31/12/2013 - Hamas lança ataques aéreos contra Israel durante a virada de ano

02/01/2024 - Ataque perpetrado em Beirute, no Líbano, atribuído à Israel, resulta na morte de Saleh al-Arouri, considerado o número dois do Hamas

- Ataque perpetrado em Beirute, no Líbano, atribuído à Israel, resulta na morte de Saleh al-Arouri, considerado o número dois do Hamas 05/01/2024 - Israel anuncia plano para terceira fase da guerra contra o Hamas: limitar domínio palestino