Influencer conta como escapou de estupro nos 54 dias em que ficou refém do Hamas

A franco-israelense, Mia Schem, em sua primeira entrevista, veiculada pela emissora Israel Channel 13 News, afirmou que por um detalhe aparentemente simples escapou de ser estuprada no cativeiro, por homens do Hamas.

Um vídeo com Mia Schem viralizou nas redes ao mostrar que ela havia passado por uma cirurgia no braço conduzida por um veterinário durante seu cativeiro. O vídeo foi divulgado por integrantes do Hamas.

Mia é influencer e tatuadora e, na entrevista, contou os horrores sofridos por ela e outras mulheres. A jovem ficou refém nas mãos de soldados do grupo Hamas por 54 dias até ser libertada em um acordo de cessar-fogo com as forças de defesa de Israel.

Segundo ela, o homem que a mantinha prisioneira só não a violentou porque “sua esposa estava fora do quarto com as crianças”. “Essa foi a única razão pela qual ele não me estuprou”, apontou a jovem.