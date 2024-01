Israel anuncia retirada de tropas da Faixa de Gaza em mudança estratégica para 2024

O Exército de Israel executou, nesta segunda-feira (1º), uma retirada parcial das tropas e tanques que ocupavam a Faixa de Gaza, marcando uma mudança tática no conflito com o grupo terrorista Hamas. O movimento faz parte do plano anunciado pelo governo israelense para reduzir o número de tropas atuando no território palestino.

VEJA MAIS

O contexto do conflito remonta ao dia 7 de outubro de 2023, quando o Hamas realizou um ataque a Israel, resultando na morte de mais de 1,2 mil civis israelenses e no sequestro de centenas de reféns pelo grupo terrorista. O governo israelense agora delineia uma nova abordagem para o conflito em 2024, caracterizada pela redução das tropas na região, representando um dos recuos mais significativos anunciados desde o início da guerra.

Na Cidade de Gaza, localizada no norte da Faixa de Gaza, a mudança já é visível, com tanques se deslocando em direção ao sul de Israel. De acordo com comunicado oficial do governo, pelo menos duas brigadas estacionadas no território serão enviadas de volta para casa, enquanto outras três deixarão o local para treinamento. Cada grupo é composto por cerca de 4 mil soldados.

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, destacou em comunicado que, além da retirada das tropas, moradores de algumas comunidades ao sul de Gaza terão permissão para retornar às suas casas.

"Em breve, poderemos devolver as comunidades deslocadas às suas casas, em áreas num raio de quatro a sete quilômetros ao norte da Faixa de Gaza. O primeiro grupo de sete comunidades já foi decidido e recebeu a mensagem", informou Gallant.

Apesar disso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que o conflito continuará "por todas as frentes" ao longo do ano, buscando uma vitória israelense, indicando a ausência de um prazo definido para o seu término.