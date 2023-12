Em Gaza, internet e comunicações foram interrompidas, dizem empresas palestinas

Nesta terça-feira (23), ao menos três empresas fornecedoras do serviço de internet na Faixa de Gaza estão totalmente fora do ar. A notícia foi publicadas por essas empresas fornecedoras de internet palestinas em declarações publicadas nas contas em redes sociais.

“Lamentamos anunciar a interrupção completa dos serviços fixos de telecomunicações e Internet com a amada Faixa de Gaza, devido aos ataques contínuos. Nossas equipes técnicas estão trabalhando para restaurar os serviços, apesar das perigosas condições de campo”, aponta um comunicado publicado na conta oficial do Grupo Jawwal no Facebook.

Ooredoo e Paltel publicaram declarações semelhantes nas páginas do Facebook, ambas citando combates em curso em Gaza. O site de monitoramento da internet Netblocks informou à CNN que os dados da rede indicavam um novo colapso na conectividade na Faixa de Gaza.

“A nossa telemetria confirma uma nova interrupção na conectividade na Faixa de Gaza – o incidente de hoje é consistente com anteriores apagões na Internet e nas telecomunicações e, tal como em incidentes passados, é provável que deixe a maioria dos residentes offline. Mesmo quando há alguma conectividade, o serviço permanece significativamente abaixo do nível registrado anteriormente”, afirmou, em comunicado.