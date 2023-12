Irã executa quatro pessoas condenadas à morte por espionagem a favor de Israel

O Irã executou por enforcamento quatro pessoas condenadas à morte por espionagem a favor de Israel. A execução ocorreu na manhã desta sexta-feira (29), na província da região noroeste do Irã, no oeste do Azerbaijão, segundo o site oficial do Mizan Online. Os condenados são três homens e uma mulher, identificados como Vafa Hanareh, Aram Omari, Rahman Parhazo e Nasim Namazi.

VEJA MAIS

A mídia oficial do país informou que eles eram "membros de um grupo de sabotagem vinculado ao regime sionista" e que o grupo "cometeu importantes ações contra a segurança do país sob direção da Mossad", disse, citando a agência de espionagem israelense.

O atual conflito entre o grupo terrorista Hamas e Israel na Faixa de Gaza agravou a guerra silenciosa entre Irã e Israel. Outro homem condenado à morte por trabalhar para o Mossad foi executado na província de Sistão-Baluchistão, no sudeste do Irã, em 16 de dezembro.

Grupos de direitos humanos, entre eles a Anistia Internacional, afirmam que a República Islâmica é que a executa mais pessoas todos os anos do que qualquer outro país, exceto a China. Somente em outubro deste ano, foram mais de 600 pessoas, o maior número em oito anos, segundo levantamento do grupo de direitos humanos Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega.