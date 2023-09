Arábia Saudita irá procurar arma nuclear se Irã conseguir uma, diz príncipe herdeiro do país

O príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, disse nesta quarta-feira (20) que, caso o Irã progrida em seu projeto nuclear, irá, também, procurar uma arma de destruição em massa. “Se eles [Irã] conseguirem uma, nós também iremos obter ”, disse o príncipe durante entrevista à Fox News.

De acordo com príncipe herdeiro do reino saudita, a atitude seria para “equilibrar o poder no Oriente Médio”, que testemunha o conflito armado entre os dois países há décadas.

Apesar da declaração, o príncipe ainda fez um alerta diante a criação de novos arsenais nucleares e, quando questionado sobre a situação do Irã, disse que a Arábia Saudita se preocupa “com a possibilidade de qualquer país obter uma arma nuclear”.

“O mundo não pode ver outra Hiroshima. Se o mundo vê 100 mil pessoas mortas, isso significa que você está em guerra com o resto do mundo”, acrescentou.

Irã critica a aproximação entre Israel e Arábia Saudita

Durante coletiva de imprensa na Assembleia Geral da ONU, o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, fez uma crítica sobre a recente aproximação entre Israel e Arábia Saudita. Para ele, a atitude é uma “uma punhalada nas costas do povo palestino”.

Na mesma entrevista em que falou sobre arma nuclear, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita confirmou uma possível normalização de laços entre as cidades de Tel Aviv (Israel) e Riad (Arábia Saudita) , sob esforços de Washington. “Todos os dias nos aproximamos”, disse Mohammed bin Salman quando perguntado sobre as negociações com o governo de Benjamin Netanyahu.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)