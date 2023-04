'Estamos à beira de uma nova guerra mundial', afirma Dmitri Medvedev, ex-primeiro-ministro da Rússia

Segurança em terra indígena

A Força Nacional apoiará a Secretaria-Geral da Presidência em ações na Terra Indígena (TI) Alto Rio Guamá, no Pará.



Vendas de canabidiol crescem

A venda de caixas de medicamento à base de canabidiol passou de mais de 50 mil em 2021 para mais de 170 mil em 2022.

"Estamos à beira de uma nova guerra mundial.”

Dmitri Medvedev, ex-primeiro-ministro da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança de Putin, fez o alerta durante uma conferência em Moscou, e chamou atenção para os riscos de um confronto nuclear.

POLO

ESCLARECIMENTOS



A demissão de 35 servidores que atuavam no Polo Joalheiro que funciona no espaço São José Liberto gerou preocupação e alimentou boatos sobre um possível fechamento ou transferência do órgão responsável por fomentar a produção de joias no Estado, deixando o espaço livre para ser ocupado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme). Em nota, contudo, a Secretaria de Comunicação do Pará garante que não há qualquer ameaça ao futuro do polo.



MUDANÇA



O que houve, segundo a Secom, foi o encerramento do contrato do Estado com o Instituto de Gemas e Joias da Amazônia, que fazia a gestão do espaço desde a inauguração, em 2007, por isso as demissões. A partir de agora, a Sedeme fará a gestão do polo em parceria com a Organização de Cooperativas do Brasil e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

CONCURSOS

VAGAS



Após anunciar a abertura de quase 600 vagas no serviço público, via concurso, o governo prometeu que, ainda neste ano, serão realizados mais 18 certames. Os principais concursos já em andamento são para preenchimento de postos na Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Instituto de Gestão Previdenciária, Fundação de Atendimento Socioeducativo, Hospital Ophir Loyola e Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará.

VEÍCULOS

FINANCIAMENTO



Durante o 1º trimestre deste ano, o Pará respondeu pelo financiamento de 38,4 mil veículos, entre novos e usados. Os dados são da B3, empresa que atua no mercado financeiro e de capitais. Os números revelam ainda que o Estado registrou crescimento de 17,2% em número de financiamentos no 1º trimestre, em comparação com o mesmo período de 2022.

ESCOLAS

VISTORIAS



Termina hoje a visita feita por técnicos de 32 Tribunais de Contas a 1.088 escolas públicas estaduais e municipais do Brasil. Ao todo são 785 auditores com a missão de verificar a infraestrutura das unidades. A ação faz parte da Operação Educação. Nas visitas serão checados 200 itens, entre eles refeitórios, bibliotecas, salas de aula e quadras esportivas. Também serão avaliados aspectos ligados à segurança, prevenção de incêndios, higiene e limpeza dos estabelecimentos de ensino.



PARCEIROS



O trabalho de fiscalização é resultado da parceria entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, com apoio técnico do Instituto Rui Barbosa e suporte institucional da Associação Brasileira de Tribunais de Contas dos Municípios e do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas.

BISPO

INTERNAÇÃO



Um dos líderes religiosos mais queridos da comunidade católica belenense, bispo coadjutor da Diocese de Bragança, no nordeste do Pará, dom Raimundo Possidônio da Mata está internado para uma cirurgia de retirada de um tumor no intestino. A internação foi confirmada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB Regional 2) em nota divulgada ontem. Dom Possidônio está no Hospital Frei Galvão, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Na nota, a CNBB pede que os fiéis se unam em uma “corrente de fé e oração pela pronta recuperação” do bispo.

AMAZÔNIA

PEARL JAM



Conhecida mundialmente por sua forte relação com causas sociais e ambientais, a banda norte-americana Pearl Jam usou seu site oficial para demonstrar apoio ao Kayapó Project, em defesa do povo Kayapó, no Pará. No último sábado (22), Dia Mundial da Terra, o grupo usou também uma rede social onde reúne mais de três milhões de fãs para divulgar um vídeo sobre a importância do povo Kayapó para a manutenção da floresta amazônica, da biodiversidade e dos ecossistemas da região. Em passagem recente pelo Brasil, o líder do grupo, Eddie Vedder, teve reunião com o governador do Estado, Helder Barbalho, e o convidou a participar de eventos internacionais sobre meio ambiente.

Em Poucas Linhas

► O Brasil comemora hoje o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial. A doença mata uma pessoa a cada dois minutos no País e pode ser controlada com medidas como alimentação saudável e prática de exercícios físicos.

► O preço médio do tomate subiu 3,31% no primeiro trimestre deste ano, ficando bem acima da inflação acumulada no período, que foi de 1,88%. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Entre as causas do aumento estão o clima e os reajustes nos preços dos fretes.

► O turismo nacional registrou faturamento de R$ 19,4 bi em janeiro de 2023. O valor representa crescimento de 19,8% quando comparado ao mesmo período do ano passado. O resultado é o melhor para o mês em oito anos, o que é positivo para Estados como o Pará, que começam a investir fortemente no setor, uma das apostas do governo do Estado para substituir atividades poluidoras. De acordo com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base nos dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o cenário do turismo nacional é resultado da reabertura completa da economia, da melhora gradual da renda familiar e da retomada dos investimentos no setor, entre outros aspectos.

► Para marcar o primeiro voo da companhia aérea Air France interligando o Aeroporto Internacional de Belém (Val-de-Cães) a Caiena, na Guiana Francesa, o terminal paraense realizará, no próximo dia 5, o evento chamado “Spotter Day Infraero 2023”. O encontro será às 15h e oferecerá a fotógrafos amadores e profissionais a oportunidade de fazer registros em áreas restritas do aeroporto.

► A imagem de Nossa Senhora de Fátima será recebida hoje, às 16h, no hall do prédio-sede do Grupo Liberal, na avenida Romulo Maiorana.