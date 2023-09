'Satanás II': conheça o míssil nuclear da Rússia que percorre 4 mil km em 9 minutos

A Agência Estatal Espacial da Rússia, Roscosmos, confirmou que está em posse do míssil intercontinental, apelidado de "Satanás II", pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). A arma nuclerar é quase 40 vezes mais forte do que as bombas atômicas utilizadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Além disso, o projétil consegue percorrer cerca de 4 mil km em 9 minutos.

Este míssil foi programado para cruzar continentes, tem 35,3 metros de comprimento e três metros de diâmetro. A velocidade chega 25 mil km/h e pode percorrer uma distância de até 11 mil quilômetros. O míssil russo, por exemplo, seria capaz de devastar uma capital de Portugal ou uma cidade do tamanho de Londres.

VEJA MAIS

Sobre o “Satanás II”

O míssil “Satanás II” foi montado a partir de 2009. Tornou-se público em 2016 e os testes foram feitos em 2020. Ano passado, o presidente russo, Vladimir Putin, declarou que o míssil é capaz de "causar o fracasso de todos os sistemas antiaéreos" e de fazer "aqueles que tentam ameaçar a Rússia refletirem duas vezes".

Até ao momento, o Ministério da Defesa da Rússia recomendou a construção de 50 mísseis "Satanás II", aumentando as preocupações com a escalada de tensão global e a ameaça que esses armamentos representam para a segurança internacional.