Irã anuncia primeiro míssil balístico hipersônico

O Irã apresentou, nesta terça-feira (6), o primeiro míssil balístico hipersônico de fabricação nacional, de acordo com informações divulgadas pela mídia estatal. O foguete, denominado Fattah, pode atingir velocidades de até 15 mil km/h e atingir alvos a uma distância de 1.400 quilômetros.

A agência oficial de notícias Irna divulgou fotos do míssil durante uma cerimônia que contou com a presença do presidente Ebrahim Rahisi e comandantes do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã. Amirali Hajizadeh, chefe da força aeroespacial da Guarda, afirmou à mídia estatal iraniana que o míssil hipersônico Fattah, com precisão guiada, é capaz de penetrar todos os sistemas de defesa.

Os mísseis hipersônicos têm a capacidade de voar pelo menos cinco vezes mais rápido do que a velocidade do som, em trajetórias complexas, tornando-se difíceis de serem interceptados. No ano passado, o Irã afirmou ter desenvolvido um míssil balístico hipersônico capaz de manobrar dentro e fora da atmosfera.

VEJA MAIS

A TV estatal destacou que o míssil Fattah do Irã pode superar os sistemas antimísseis avançados do inimigo, representando um avanço significativo no campo de mísseis. Segundo a emissora iraniana, o míssil tem a capacidade de contornar os sistemas de mísseis antibalísticos dos Estados Unidos e de Israel, incluindo o Domo de Ferro.

Apesar das objeções dos Estados Unidos e da Europa, o Irã afirmou que continuará a desenvolver seu programa de mísseis defensivos. No entanto, analistas militares ocidentais ressaltam que o país às vezes exagera suas capacidades no campo de mísseis.