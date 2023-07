Gripe aviária: Ministério da Agricultura orienta estados a declararem estado de emergência

Na última quinta-feira (20), o Ministério da Agricultura recomendou que os estados brasileiros e o Distrito Federal declarem emergência zoosanitária devido à gripe aviária. A declaração foi feita pelo ministro Carlos Fávaro durante uma reunião com governadores e representantes das unidades da Federação.

Com o aumento dos casos da doença no país, o ministro alertou sobre a importância de fortalecer as medidas para evitar a disseminação do vírus. Segundo Fávaro, o objetivo é conter a propagação da gripe aviária entre as aves comerciais e também facilitar a execução de ações federais.

De acordo com o Ministério da Agricultura, “para que as medidas de enfrentamento à gripe aviária sejam efetivadas, é necessário que os estados também adotem medidas semelhantes, reforçando o alerta mesmo nas localidades onde não há qualquer registro de foco de gripe aviária. Isso porque a ocorrência de um caso em ave comercial afetaria todo o país”.

VEJA MAIS

Ainda nessa quinta-feira (20), o Ministério confirmou mais três focos de gripe aviária em aves silvestres, totalizando 67 animais infectados. Os casos foram identificados em Itanhaém, em São Paulo, e nos municípios de Macaé e Maricá, no Rio de Janeiro. A doença foi confirmada em duas aves da espécie Trinta-Réis-de-Bando e em uma ave da espécie Trinta-Réis-Real.

O anúncio do estado de emergência zoosanitária em nível nacional foi declarado em 22 de maio através de uma portaria do ministério. Seguindo o protocolo da Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA), o Brasil ainda é considerado um dos quatro países com o status de livre da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no rebanho comercial.

Ainda de acordo com o Ministério da Agricultura, o estado de emergência possibilita a mobilização de verbas da União e a articulação com outros ministérios e organizações no enfrentamento à doença. “Contudo, os Estados e municípios precisam adotar medidas semelhantes para acessar e disponibilizar os recursos a serem aplicados nas ações necessárias, tais como assegurar a força de trabalho, logística, recursos materiais e tecnológicos para a contenção da gripe aviária”.

O Japão recentemente suspendeu as importações de produtos avícolas de Santa Catarina, após a confirmação da doença em uma ave doméstica, mesmo não havendo registro da gripe aviária em plantéis comerciais no Brasil.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com).