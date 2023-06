Mais cinco casos de gripe aviária em aves silvestres são confirmados no Brasil

O Ministério da Agricultura informou, nesta quinta-feira (8), cinco novos focos da gripe aviária do subtipo H5N1. Agora, sobe para 30 o número de casos, todos em aves silvestres

De acordo com o Mapa, os cinco novos focos são no estado do Espírito Santo. No país, não foram encontrados focos em aves de granja, voltadas para alimentação.

O ministério também informou que não há registros de contaminação da doença a partir do consumo de frango ou ovos devidamente preparados, afirma a Organização Mundial de Saúde (OMS).

O Espírito Santo tem agora o total de 20 casos. O governo do estado proibiu, por tempo indeterminado, que turistas tenham acesso a oito ilhas localizadas em Setiba, Guarapari, na Região Metropolitana de Vitória.

Com essa determinação, sobe para 13 o número de ilhas turísticas com acesso proibido de visitantes devido à gripe aviária no estado.

Saiba onde são os focos de H5N1 no Brasil:

Espírito Santo - O estado contabiliza 20 focos, nas seguintes cidades:

Cariacica: 1 foco de Atobá-pardo; 1 foco de Trinta-réis-de-bando;

Guarapari: 2 focos de Trinta-réis de bando;

Itapemirim: 1 foco de Trinta-réis-de-bando; 1 foco de Gavião preto

Linhares: 1 foco de Trinta-réis-de-bando;

Marataízes: 2 focos de Trinta-réis-de-bando; 1 de Trinta-réis-real; e 1 de Biguá;

Nova Venécia: 1 foco de Trinta-réis-real;

Piúma: 1 foco de Trinta-réis-boreal;

Serra: 1 foco de Corujinha-do-mato;

Vila Velha: 1 foco de Gaivota-de-cabeça-cinza; 2 focos de Trinta-réis de bando;

Vitória: 2 focos de Trinta-réis-de-bando; 1 de Trinta-réis-real

Rio de Janeiro - O estado contabiliza 7 focos, nas seguintes cidades:

São João da Barra: 3 focos de Trinta-réis-de-bando;

Cabo Frio: 1 foco de Trinta-réis-de-bando;

Ilha do Governador: 1 foco de Trinta-rés-de-bando;

Niterói: 1 foco de Fragata; 1 de Trinta-réis-real.

São Paulo - O estado registrou 1 foco:

Ubatuba: 1 foco de Trinta-réis-real.

Rio Grande do Sul

O estado registrou 1 foco:

Estação Ecológica do Taim: Cisne-de-pescoço-preto.

Bahia - O estado registrou 1 foco:

Caravelas: 1 foco de Trinta-réis-real.

Saiba mais sobre a gripe viária H5N1

A gripe viária H5N1 é um subtipo do vírus Influenza que atinge, predominantemente, as aves. É menos comum em mamíferos e em humanos. A Influenza Aviária foi diagnosticada pela primeira vez em aves em 1878, na Itália. Mas o H5N1 só foi isolado por cientistas mais de 100 anos depois, em 1996, em gansos na província de Guangdong, no sul da China.

Os vírus Influenza são divididos entre os de Baixa Patogenicidade (LPAI, leve) e os de Alta Patogenicidade (HPAI, grave). A Baixa Patogenicidade atinge as aves de forma mais branda e, muitas vezes, de forma assintomática. A taxa de mortalidade das aves, neste caso, é baixa.

Na Alta Patogenicidade a doença se manifesta de forma mais grave, é disseminada rapidamente entre as aves e tem um alto índice de mortalidade entre os animais.