Gripe aviária: Ministério da Agricultura confirma primeiro caso no Rio Grande do Sul

Na noite de segunda-feira (29), o Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) confirmou o primeiro caso de gripe aviária no estado do Rio Grande do Sul. A doença foi identificada em uma ave silvestre da espécie Cygnus melancoryphus, conhecida como cisne-de-pescoço-preto, encontrada na Estação Ecológica do Taim, localizada no sul do estado.

Como medida de precaução, a estação foi fechada para visitantes. O governo estadual informou que equipes de vigilância visitaram 74 propriedades rurais localizadas num raio de 10 km do local, a fim de realizar investigações e fornecer orientações à população.

Outros casos de gripe aviária no Brasil

Além do Rio Grande do Sul, mais dois casos positivos para H5N1, o vírus da Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP), foram registrados em aves silvestres. Um Thalasseus acuflavidus, conhecido como Trinta-réis-de-bando, foi encontrado na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, e um Sterna hirundo, também chamado de Trinta-réis-boreal, foi identificado no município de Piúma, no Espírito Santo.

Com essas novas ocorrências, o Brasil contabiliza 13 casos confirmados de influenza aviária em seis espécies de aves silvestres, sendo a maioria registrada no Espírito Santo.

Na semana passada, o Mapa declarou estado de emergência zoossanitária em todo o país devido aos casos de gripe aviária em aves silvestres. Essa medida tem como objetivo evitar a disseminação da doença para a criação de aves de subsistência e comercial, além de preservar a fauna e a saúde humana. A declaração de estado de emergência zoossanitária possibilita a mobilização de recursos do governo federal e a colaboração com outros ministérios, organizações governamentais e não governamentais nas três esferas de governo.

Transmissão para humanos

O ministério reforça que a gripe aviária não é transmitida aos seres humanos pelo consumo de carne de aves ou ovos. As infecções ocorrem principalmente pelo contato com aves infectadas, vivas ou mortas. Caso alguém encontre uma ave doente ou morta, a orientação é acionar o serviço veterinário local ou notificar através do e-Sisbravet.

Apesar das confirmações, o Brasil mantém o status de país livre de gripe aviária, o que garante a segurança do consumo interno de carne de aves e as exportações.

O Mapa continua em alerta e informa que, com o aumento das ações de vigilância, é esperado o aumento de notificações de mortalidade de aves silvestres em diferentes pontos do litoral brasileiro.