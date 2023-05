Gripe aviária: mais dois casos de H5N1 são confirmados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária

No último sábado (20), o Ministério da Agricultura e Pecuária anunciou a confirmação de mais dois casos de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) causado pelo vírus H5N1 no Brasil. Esses casos estão relacionados a aves silvestres e elevam para cinco o número total de confirmações. Não há registros de infecção em seres humanos.

De acordo com um comunicado oficial, o estado do Espírito Santo registrou mais um caso confirmado em uma ave silvestre da espécie Thalasseus maximus, popularmente conhecida como trinta-réis-real. O animal foi encontrado em uma área rural no município de Nova Venécia.

O ministério afirmou que, como o caso ocorreu em uma região não litorânea, as medidas de vigilância serão ampliadas para os municípios vizinhos de São Gabriel da Palha e Águia Branca.

Outros casos

O outro caso, também envolvendo uma ave silvestre, foi identificado no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente em São João da Barra, numa área costeira. Nesse caso, a ave é da mesma espécie, a Thalasseus acuflavidus, conhecida como trinta-réis-de-bando.

Veja a lista das aves e locais com casos positivos:

Trinta-réis-de-bando (Thalasseus acuflavidus): 2 casos no Espírito Santo (Marataízes e Vitória), e um do Rio de Janeiro (São João da Barra);

Trinta-réis-real (Thalasseus Maximus): 1 caso no Espírito Santo (Nova Venécia);

Atobá-pardo (Sula leucogaster): 1 caso no Espírito Santo (Cariacica).

Como a gripe aviária é transmitida

A transmissão da gripe aviária ocorre principalmente por meio do contato direto com aves infectadas pelo vírus, tanto vivas quanto mortas, ou indiretamente através de objetos contaminados, como sapatos, superfícies, produtos ou dejetos, incluindo ninhos, ovos, fezes ou urina.

Além disso, a transmissão pode ocorrer por meio de água contaminada com restos ou dejetos desses animais ou que tenha tido contato com mercados ou feiras onde casos de gripe aviária tenham sido confirmados em aves ou humanos.

Alerta do Ministério da Agricultura e Pecuária

O ministério emitiu uma nota pedindo que a população evite o contato com aves doentes ou mortas e que acione os serviços veterinários locais ou faça a notificação por meio do sistema e-Sisbravet.

Caso suspeito de gripe aviária em humano é descartado no Espírito Santo

No mesmo sábado, o Ministério da Saúde descartou um caso suspeito de gripe aviária (H5N1) em um funcionário do Parque Fazendinha, localizado em Vitória, no Espírito Santo, onde uma ave doente foi encontrada.

Segundo o comunicado do ministério, apenas um dos 33 funcionários do parque estava sob observação como um caso suspeito da doença, devido a apresentar sintomas gripais ao longo da semana.

O homem, de 61 anos, teve resultados laboratoriais negativos para todos os vírus testados, incluindo a Influenza Aviária (H5N1).

Até o momento, o Brasil não registrou nenhum caso da doença em sua população. As amostras foram analisadas pelo laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).