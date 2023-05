H5N1: Ministério da Agricultura confirma dois casos de gripe aviária no Brasil; vídeo

O Ministério da Agricultura (Mapa) confirmou dois casos de aves marinhas contaminadas pelo vírus da gripe aviária, conhecido como H5N1. As aves afetadas são da espécie Thalasseus acuflavidus, São migratórias, popularmente conhecidas como Trinta-réis-bando, e foram resgatadas no litoral do Espírito Santo.

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, afirmou que não há risco de restrições comerciais devido ao fato de se tratarem de aves silvestres. No entanto, ressaltou a importância de manter a clareza, transparência e agilidade no sistema de defesa para que seja reconhecido como eficiente.

O chefe da pasta também declarou estado de alerta, visando aumentar a mobilização do setor privado para intensificar a preparação nacional diante de um eventual aumento no número de casos. Assista ao pronunciamento.

As autoridades continuam monitorando atentamente a situação e adotando as medidas necessárias para controlar a disseminação do vírus e proteger a saúde pública e a avifauna.