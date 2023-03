Morte de 200 mil frangos deixa autoridades da Argentina em alerta

Autoridades argentinas estão em alerta após a morte de pelo menos 200 mil frangos em uma granja na província de Río Negro, a cerca de mil quilômetros de Buenos Aires. A informação foi confirmada pelo Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa). O vírus da gripe também afetou outras 20 mil galinhas em outra granja na cidade de Mar del Plata.

De acordo com o prefeito Miguel Petricio, entre os frangos mortos na granja de Río Negro, estão aqueles que morreram em decorrência do vírus e também os que foram abatidos por questões sanitárias. Ao se confirmar que pelo menos um frango está infectado com o vírus, é necessário abater todas as aves na mesma granja e descartar os ovos, de acordo com o protocolo do Senasa.

A Argentina perdeu o status de nação "livre" da doença devido aos casos de gripe aviária, o que temporariamente afeta as exportações do país. No entanto, as autoridades sanitárias argentinas afirmam que, até o momento, não há riscos comprovados para os seres humanos.

Existem vários vírus da influenza que causam a gripe aviária, sendo um dos mais comuns e preocupantes o H5N1. Essa variante é conhecida por ser mais agressiva entre as aves. Embora a transmissão ocorra pelas gotículas respiratórias das aves contaminadas para os seres humanos, a circulação entre humanos não é comum.

De janeiro de 2003 a novembro de 2022, houve 868 casos conhecidos de infecção em humanos em todo o mundo, dos quais 457 resultaram em morte, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).