H3N8: morre primeira pessoa por gripe aviária no mundo; OMS confirma caso

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou, nesta terça-feira (11), a morte da primeira pessoa por gripe aviária H3N8 no mundo. A vítima foi uma mulher de 56 anos, que apresentou sintomas da doença em 22 de fevereiro e faleceu em 16 de março, após ser hospitalizada com pneumonia grave. A paciente tinha múltiplas condições subjacentes e histórico de exposição a aves de criação vivas antes de contrair a doença.

Embora o vírus H3N8 esteja em circulação desde 2002, até agora não havia sido detectado em humanos. Ele era considerado suscetível de ser transmitido para cavalos, cães e leões marinhos. Até o momento, a infecção em humanos havia sido registrada apenas duas vezes na China, em abril e maio de 2022, sem causar mortes.

Segundo a OMS, nenhum dos contatos próximos da vítima desenvolveu infecção ou sintomas da doença até o momento da divulgação do relatório. A organização ressaltou que a fonte exata da infecção ainda precisa ser determinada, assim como a relação entre o vírus H3N8 e outras gripes aviárias do tipo A que circulam no ambiente animal.

A contaminação pode ter ocorrido por exposição em um mercado de aves, conforme alertou a OMS. O vírus H3N8 já circula em animais e a vigilância deve ser reforçada para detectar novos casos e evitar sua disseminação para humanos.