Quatro casos suspeitos de gripe aviária em humanos são investigados no Brasil

Quatro casos suspeitos de gripe aviária em humanos são investigados no Espírito Santo. Além dos casos suspeitos, outros 38 exames foram realizados em pessoas que tiveram contato com aves doentes no Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas os resultados deram negativos para o vírus influenza H5N1.

O Ministério da Saúde monitora os casos registrados em aves silvestres no país e que foram notificados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), e destaca que não foram confirmados casos em humanos até o momento.

VEJA MAIS

No Espírito Santo, os resultados negativos abrangem 33 amostras de funcionários do Parque Fazendinha, onde uma das aves foi encontrada, e outro de uma servidora do Instituto de Pesquisa e Reabilitação de Animais Marinhos (IPRAM).

A transmissão do vírus da gripe aviária acontece por meio do contato com aves doentes, vivas ou mortas. A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que, pelo que foi observado no mundo, o vírus não infecta humanos com facilidade e, quando isso ocorre, geralmente a transmissão de pessoa para pessoa não é sustentada.