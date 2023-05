Gripe aviária se espalha no Chile e mata 9 mil animais marinhos

Quase 9 mil animais marinhos morreram devido à gripe aviária que está afetando a costa norte do Chile.

Os dados são do Serviço Nacional de Pesca (Sernapesca) e foram divulgados nesta quinta-feira (25), onde mostram que a doença, que conseguiu se transmitir para mamíferos marinhos, está presente em 12 das 16 regiões do país.

A última espécie afetada é o huillín, um tipo de lontra que também é um mamífero marinho.

Entre os animais mortos estão: 7.654 exemplares de lobos-marinhos, 1.186 pinguins-de-Humboldt, 25 lontras-marinhas, 19 marsopas, 12 golfinhos-chilenos e 1 huillín.

As costas do norte do país são as mais afetadas. No fim de semana passado, nas praias da região de Chañaral, foram encontrados mortos mais de 227 lobos-marinhos e 45 pinguins-de-Humboldt.

No final de março, o Chile relatou o primeiro caso de contágio de gripe aviária em humanos: um homem de 53 anos que teve um quadro de influenza "grave".

Autoridades de Saúde do Chile dizem que não há transmissão de pessoa para pessoa. Os humanos contraem a gripe aviária apenas por contato com animais doentes. O país também detectou o vírus em aves silvestres.