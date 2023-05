Pará não registra nenhum caso de gripe aviária, explica Adepará

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) ressaltou nesta sexta-feira (26) que não há nenhum caso no Pará de Influenza Aviária, também conhecida como "gripe aviária. Mesmo assim, a Adepará explicou que vem intensificando as ações de vigilância sanitária, medidas de prevenção, e que está elaborando o Plano de Contingência Estadual, e que está qualificando as equipes que atuam na Emergência Sanitária. Também está em elaboração uma portaria para estabelecer o bloqueio sanitário nas granjas, como uma medida de prevenção.

Para identificar precocemente a doença, a Agência de Defesa destaca que está executando o componente 4 dos 5 que formam o Plano de Vigilância de Influenza Aviária e Doença de Newcastle criado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA).

O componente 4 tem foco em aves de subsistência, que são para consumo da família, e as equipes da Adepará percorrerão 35 municípios que possuem essa cultura, realizando a coleta de material biológico das aves para estudo. As amostras serão enviadas para análise no Laboratório Federal de Defesa Agropecuária, na cidade de Campinas, em São Paulo.

A Adepará também informou que realizou a investigação epidemiológica no plantel avícola industrial, onde aproximadamente 100 granjas de 21 municípios paraenses foram inspecionadas. Foram investigadas 1.122 aves e coletadas 16.930 amostras biológicas.

"A Agência de Defesa está trabalhando para a proteção e prevenção da Influenza Aviária nas aves domésticas e silvestres no estado.", frisou, em nota.

O comunicado termina com um pedido para que a população evite contato com animais doentes ou mortos. "Caso identifique animais doentes e alta mortalidade em aves silvestres ou domésticas, comunicar a Adepará nos escritórios da Agência localizadas todo estado ou por meio do Sisbravet.", acrescentou a nota.