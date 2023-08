Governo anunciará barateamento de passagens nos próximos dias, diz Sabino

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou durante sessão da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado, nesta terça-feira (22), que um novo programa de barateamento de passagens aéreas será anunciado pelo governo “nos próximos dias”.

De acordo com o ministro, as tratativas com companhias aéreas estão “avançadas”. Além do Turismo, também participam da negociação, os ministérios de Portos e Aeroportos, Minas e Energia e as empresas Gol, Latam e Azul, além da Abear (Associação Brasileira de Companhias Aéreas).

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Ministro do turismo fala de ações implantadas em seu primeiro mês a frente da pasta ]]

O programa tem como objetivo diminuir o preço das passagens, aumentar a conexão interna e o número de destinos e melhorar a conexão internacional. Também há negociações com as empresas para flexibilizar os preços de compra de voos próximos à data da viagem. No entanto, Sabino não deixou claro se o programa está relacionado ao Voa Brasil, que deve disponibilizar cerca de 1,5 milhão de passagens por mês a R$ 200 com prioridade para aposentados e pensionistas.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).