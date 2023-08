Governo suspende cadastro da 123 milhas em sistema de empresas que atuam no setor de turismo

Na última segunda-feira (21), o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o governo federal suspendeu o cadastro da 123milhas no CadasTur após a empresa anunciar, na última sexta-feira (18), a suspensão das emisões de passagens e pacotes da linha promocional para passageiros que iriam embarcar no período de setembro a dezembro deste ano e afeta viajantes que compraram passagens com datas flexíveis.

O cadastro no CadasTur é um sistema de pessoas físicas e jurídicas que atuam no setor de turismo e que possibilita a aquisição de empréstimos e financiamentos por meio de bancos oficiais com linhas de crédito ligadas ao governo.

“O tipo de negócio empreendido por essa companhia [123 Milhas] é um tipo de negócio que está sob análise do Ministério do Turismo e também da Secretaria de Defesa do Consumir. O objetivo é dar segurança, credibilidade, preço justo, para que o cidadão brasileiro conheça o Brasil”, afirmou Sabino.

O ministro do Turismo disse que também que enviou ao Ministério da Fazenda um ofício comunicando a suspensão do Cadastur, uma vez que o cadastro é essencial para que as companhias tenham acesso ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), um benefício tributário destinado ao setor, que também possibilita a renegociação de dívidas com descontos para empresas desta área.

“Também estamos oficiando ao Ministério da Fazenda, tendo em vista que o cadastro no CadasTur é essencial para que as companhias tenham um benefício do Perse, um tributo destinado ao setor”, declarou o ministro para os jornalistas, na Câmara dos Deputados.

*Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com.