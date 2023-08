Celso Sabino faz balanço de setor de turismo no Brasil em audiência pública; assista

Nesta terça-feira (22), o ministro do Turismo, Celso Sabino participa de uma aúdiência pública no Senado Federal realizada pela Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) para apresentar ações da pasta para os próximos dois anos.

Sabino fez um balanço sobre o potencial turístico no país e disse que Brasil poderia crescer, arrecadar e gerar desenvolvimento e riqueza se o turismo fosse melhor explorado. O ministro afirmou também que o turismo está em plena ascensão e fez uma comparação sobre a situação no período pré e pós-pandemia.

Sabino avaliou a quantidade de turistas estrangeiros que visitam o país e os impactos na balança comercial turistíca no Brasil. "Estamos com uma estagnação em relação a visitação de turistas estrangeiros no nosso país. A balança comercial do turismo no Brasil demonstra extremamente negativa, ou seja, o turista brasileiro que viaja ao exterior gasta muito mais do que o turista extrangeiro que viaja ao Brasil.”

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).