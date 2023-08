Celso Sabino apresenta ações do Turismo para os próximos dois anos nesta terça (22) no Senado

Nesta terça-feira (22), o ministro do Turismo, Celso Sabino, apresentará as ações da pasta para os próximos dois anos no Senado. A audiência pública interativa na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) está marcada para às 9h30.

De acordo com o artigo 397 do Regimento Interno do Senado, a apresentação de Sabino à CDR atende a uma medida regimental referente a assuntos relevantes ao seu ministério.

O deputado federal Celso Sabino (União-PA) tomou posse no Ministério do Turismo no último dia 3 de agosto, quando subistituiu a deputada federal Daniela do Waguinho (União-RJ). Durante a cerimônia de posse no Palácio do Planalto, Sabino disse que assumia o cargo com a missão de fazer do turismo uma ferramenta de desenvolvimento sustentável, que ajude a alavancar a economia e a melhorar a qualidade de vida do povo. A meta, segundo o novo ministro, é atingir a casa dos dois dígitos na contribuição do setor para o Produto Interno Bruto (PIB), hoje em 7,8%, e atrair mais turistas estrangeiros ao país.

A audiência pública da CDR será transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal do Senado no link do e-cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 22 11.

