Governador do DF nomeia ex-ministro de Bolsonaro Anderson Torres para chefiar Secretaria

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres foi nomeado, nesta segunda-feira (2), pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), para chefiar a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF). As informações são do G1.

Embora o nome do ex-integrante do primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro (PL) não tenha sido publicado na primeira leva de nomeações, no domingo (1º), ao confirmar a decisão, Ibaneis havia dito que Anderson Torres assumiria o cargo em 2 de janeiro. O delegado da Polícia Federal Júlio Danilo, que chefiou a Secretaria até domingo (1º), foi exonerado.

A colunista do g1 Andreia Sadi apurou que o pedido para retornar à Pasta partiu do próprio Anderson Torres - ele já havia comandado o órgão pela maior parte do primeiro mandato de Ibaneis, entre 2019 e março de 2021, mas deixou o cargo para assumir o posto no governo federal.

Ainda de acordo com a colunista, o pedido teria causado reações a integrantes da equipe de transição do presidente eleito Lula (PT) e até de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).