Governador afastado do DF e ex-secretário de segurança são alvos de busca e apreensão da PGR

Nesta quinta-feira (20), a Procuradoria-Geral da República cumpre cinco mandados de busca e apreensão contra o governador afastado do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e contra o ex-secretário executivo da Segurança Pública do DF. As informações são do G1 DF.

Ibaneis Rocha (MDB) e Fernando de Souza Oliveira são investigados no inquérito do Ministério Público Federal que apura a conduta de autoridades de Estado que se mantiveram omissas durante a invasão das sedes dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro.

O pedido partiu do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR e teve a autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. A ação também tem participação da Polícia Federal.

O objetivo é recolher evidências que ajudem a esclarecer por que essas autoridades deixaram de tomar providências efetivas para evitar as ações dos manifestantes radicalistas. Os investigadores cumprem mandados no Palácio do Buriti, sede do governo em Brasília, no escritório de advocacia e na casa do governador e na Secretaria de Segurança Pública, além da residência do ex-secretário da pasta.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política).